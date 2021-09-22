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Стрельба в ПГНИУ: двоих тяжелораненых не смогли отправить в Москву из-за состояния здоровья
Семь пострадавших во время стрельбы в университете накануне отправлены на лечение в Москву. Их увезли специальным самолетом МЧС. В столице пациентов разместили в лучших медицинских центрах и институтах. Еще двоих тяжело раненных оставили, так как их транспортировка из-за состояния здоровья пока невозможна и опасна для жизни. Всего в больницах Перми на вечер 21 сентября находятся 12 пострадавших. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному Минздраву, профильным ведомствам Администрации и Правительства, а также представительству региона в столице оказывать необходимую помощь родным пострадавших при происшествии в ПГНИУ, направленным в федеральные медцентры для продолжения лечения.
«Мы все понимаем, как важна в таких критических ситуациях поддержка близких. От нее во многом зависит и то, как быстро наступит выздоровление. Поэтому если родственники хотят быть рядом с пациентами в период лечения, нужно оказать им необходимое содействие. В том числе следует обеспечить условия для проживания в Москве», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
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