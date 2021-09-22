← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.09.2021
Стрельба в ПГНИУ: двоих тяжелораненых не смогли отправить в Москву из-за состояния здоровья →
СМИ: убийце, устроившему стрельбу в университете, ампутировали ногу
Тимуру Бекмансурову, который сейчас находится в больнице, по данным некоторых СМИ, ему ампутировали ногу, предстоит пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Только она установит степень вменяемости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в медицинских службах.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.09.2021
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