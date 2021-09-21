«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.09.2021

В Пермском крае объявлен день траура. Слова сострадания и поддержки приходят буквально со всего мира и из всех регионов страны. В частности, свечу памяти зажгли на стене здания Ельцин-центра в соседнем Екатеринбурге. Стихийный мемориал открыли днем в Казани, которая совсем недавно точно так же пострадала от малолетнего стрелка. Слова поддержки пришли от правительств Израиля, Швеции, Норвегии, где случались подобные трагедии. Соболезнования семьям погибших выразили Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин.