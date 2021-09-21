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← В Перми прошло совещание ректоров вузов по безопасности

Правительство России поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству принять все необходимые меры для своевременных выплат семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Пермском госуниверситете.
На эти цели выделено около 18,5 млн рублей. Размер единовременной компенсации составит от 200 тысяч до миллиона.
Напомним, ранее по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина были выделены средства из резервного фонда правительства Пермского края. Семьям погибших направят по 1 млн руб., раненым в результате стрельбы – по 500 тыс. руб. Также по 100 тыс. руб. будет выплачено тем, кто получил травмы.
Жертвами трагедии стали 6 человек, 19 получили огнестрельные ранения, еще 5 получили травмы, когда выпрыгивали из окон корпуса, спасаясь от стрелка.

Опубликовано: 21.09.2021 в 17:10 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми прошло совещание ректоров вузов по безопасности

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