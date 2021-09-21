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В Перми прошло совещание ректоров вузов по безопасности
Валерий Фальков сказал, что произошедшее – большое горе не только для родных и близких погибших и пострадавших, но и для всего университетского сообщества, для студентов и преподавателей. «Сегодня в большинстве вузов будут чтить память о погибших. Я хочу выразить искренние соболезнования их семьям и пожелать скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», – сказал министр.
Основной темой повестки совещания стала безопасность в высших учебных заведениях Пермского края.
«Для предупреждения подобных трагичных событий необходим комплексный подход: исследования, профилактические меры, физическое обеспечение безопасности. Следует подчеркнуть, что во многом эффективность защиты студентов и сотрудников университетов заключается в ответственном и неравнодушном отношении к обеспечению безопасности», – отметил Валерий Фальков.
Как подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, большое значение имеют решение федеральных властей. «Очевидно, что нужно ужесточать законодательство, касающееся правил обращения с оружием, нужно вводить ограничения на его использование. Кроме того, предстоит проанализировать произошедшее и выработать конкретные шаги, которые нужно предпринять, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей в дальнейшем. Сегодня особенно важно оказать психологическую помощь, чтобы вернуть доверие людей к тому, что наши образовательные учреждения безопасны», – обозначил глава Прикамья.
По словам Дмитрия Махонина, впереди – большая межведомственная работа: анализ допущенных ошибок, выводы, конкретный план действий в части профилактики преступности, работы с молодежью, воспитания детей, обеспечения безопасности.
«Мы занимаемся этими вопросами на постоянной основе – тем не менее, очевидно, что необходимо повышать качество этой работы», – подчеркнул губернатор.После обсуждения Валерий Фальков призвал вузы Прикамья объединяться и вместе работать над решением проблем с безопасностью в учреждениях.
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