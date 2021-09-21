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Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в ПГНИУ вылетел в Москву
Как уточнили в министерстве здравоохранения Пермского края, пострадавшие продолжат лечение в клиниках Минздрава России: в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии.
Напомним, в результате трагедии погибли шесть человек, 19 получили ранения. 21 сентября объявлено в Пермском крае днем траура.
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