Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в ПГНИУ вылетел в Москву

Семь пострадавших при происшествии в ПГНИУ продолжат лечение в четырех федеральных медицинских центрах. Такое решение было принято по итогам консилиума с участием заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева, помощника министра здравоохранения России Оксаны Гусевой, главврача ПККБ Анатолия Касатова, специалистов краевой больницы, а также врачей федеральных медицинских центров, прибывших накануне в Пермь. Сегодня спецборт МЧС вылетел в Москву в сопровождении медиков.Как уточнили в министерстве здравоохранения Пермского края, пострадавшие продолжат лечение в клиниках Минздрава России: в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии.Напомним, в результате трагедии погибли шесть человек, 19 получили ранения. 21 сентября объявлено в Пермском крае днем траура.