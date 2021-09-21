В Пермском крае траур. Вся Россия соболезнует семьям погибших
Слова сострадания и поддержки в адрес Пермского края сегодня приходят буквально со всего мира и из всех регионов страны.
В частности, свечу памяти зажгли на стене здания Ельцин-центра в соседнем Екатеринбурге.
Стихийный мемориал открыли днем в Казани, которая совсем недавно точно так же пострадала от малолетнего стрелка.
Студент (Казань): "Для нас очень важно, что была организована такая акция. Сегодня мы возлагаем цветы и отдаем дань памяти и чувство сопереживания своим коллегам-студентам из города Перми".
Слова поддержки пришли от правительств Израиля, Швеции, Норвегии, где случались подобные трагедии.
Соболезнования семьям погибших выразили Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин.
По его поручению в экстренном порядке в Пермь специальном бортом МЧС прилетели министр здравоохранения страны Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Они провели совещание прямо на летном поле, затем поехали в больницы, где сейчас спасают раненых.
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