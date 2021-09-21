В Пермском крае траур. Вся Россия соболезнует семьям погибших

Слова сострадания и поддержки в адрес Пермского края сегодня приходят буквально со всего мира и из всех регионов страны.

В частности, свечу памяти зажгли на стене здания Ельцин-центра в соседнем Екатеринбурге.

Стихийный мемориал открыли днем в Казани, которая совсем недавно точно так же пострадала от малолетнего стрелка.

Студент (Казань): "Для нас очень важно, что была организована такая акция. Сегодня мы возлагаем цветы и отдаем дань памяти и чувство сопереживания своим коллегам-студентам из города Перми".

Слова поддержки пришли от правительств Израиля, Швеции, Норвегии, где случались подобные трагедии.

Соболезнования семьям погибших выразили Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин.

По его поручению в экстренном порядке в Пермь специальном бортом МЧС прилетели министр здравоохранения страны Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Они провели совещание прямо на летном поле, затем поехали в больницы, где сейчас спасают раненых.