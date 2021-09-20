«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.09.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
20.09.2021 в 12:23
20.09.2021 в 11:10
17.09.2021 в 16:10
17.09.2021 в 15:42
17.09.2021 в 08:20
20.09.2021 в 12:23
20.09.2021 в 11:10
17.09.2021 в 17:00
17.09.2021 в 16:10
17.09.2021 в 15:42
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.09.2021
Учебный процесс в школах Перми будет возобновлен с 21 сентября
Семьям погибших в результате стрельбы в ПГНИУ направят по 1 млн рублей
В Минздраве РФ уточнили количество погибших при стрельбе в ПГНИУ
Робот-наблюдатель, гимн и национальный колорит: как прошли выборы-2021 в Прикамье
22 сентября в Мотовилихе откроется сельскохозяйственная ярмарка
Выборы в Прикамье прошли под круглосуточным контролем видеокамер
Росреестр проведет «горячую» линию по «гаражной амнистии»
В Прикамье увеличат размеры компенсационных выплат за сдачу незаконно хранящегося оружия
Губернатор Пермского края присоединился к первым пассажирам «Наземного метро» Перми
Подходят к концу благоустроительные работы в парке у ДК имени Калинина в Перми
В Пермь вновь приехала самая аппетитная ярмарка «От Абхазии до Камчатки»
В первый день выборов в Прикамье проголосовало более 12% избирателей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.09.2021
В Прикамье людям с ОВЗ создают комфортные условия для голосования
В Перми снова временно перенесут остановку «Октябрь»
В Прикамье за ходом выборов следят международные эксперты
В Пермском крае создано 10 центров общественного наблюдения за выборами
Объявлен конкурс на должность главного архитектора Прикамья
В Прикамье определят первых победителей акции среди привитых старше 65
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Учебный процесс в школах Перми будет возобновлен с 21 сентября
Семьям погибших в результате стрельбы в ПГНИУ направят по 1 млн рублей
В Минздраве РФ уточнили количество погибших при стрельбе в ПГНИУ
Робот-наблюдатель, гимн и национальный колорит: как прошли выборы-2021 в Прикамье
22 сентября в Мотовилихе откроется сельскохозяйственная ярмарка
Выборы в Прикамье прошли под круглосуточным контролем видеокамер
В Перми прошла «Ночь выборов»
Росреестр проведет «горячую» линию по «гаражной амнистии»
В Прикамье увеличат размеры компенсационных выплат за сдачу незаконно хранящегося оружия
Губернатор Пермского края присоединился к первым пассажирам «Наземного метро» Перми
Добавить комментарий: