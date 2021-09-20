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← Учебный процесс в школах Перми будет возобновлен с 21 сентября

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.09.2021

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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня



Метки: в Пермском крае, СМИ, Общество, Экономика, Культура, Власть, Здоровье, Официально, Происшествия

Опубликовано: 20.09.2021 в 21:33 в рубрике - Вести Пермь

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В Пермском крае создано 10 центров общественного наблюдения за выборами
По решению ЦИК России на этот раз общедоступной Интернет-трансляции с избирательных участков не будет. Это оказалось слишком дорогим удовольствием. Однако в Пермском крае все стационарные пункты голосования снабжены системами видеонаблюдения или видеофиксации. В крае создано 10 центров общественного наблюдения за выборами.
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