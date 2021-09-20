← Семьям погибших в результате стрельбы в ПГНИУ направят по 1 млн рублей
Учебный процесс в школах Перми будет возобновлен с 21 сентября
В ближайшие дни силами Росгвардии в Перми будет проведена повторная проверка работы тревожных кнопок и пропускного режима в образовательных организациях. В департаменте образования администрации Перми отметили, что к началу учебного года все учреждения прошли мониторинг безопасности, в том числе антитеррористической.
Напомним, из-за трагедии в ПГНИУ занятия в учебных учреждениях Прикамья были отменены. В региональном министерстве образования сообщили, что за сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Семьям погибших в результате стрельбы в ПГНИУ направят по 1 млн рублей
В Минздраве РФ уточнили количество погибших при стрельбе в ПГНИУ
Робот-наблюдатель, гимн и национальный колорит: как прошли выборы-2021 в Прикамье
22 сентября в Мотовилихе откроется сельскохозяйственная ярмарка
Выборы в Прикамье прошли под круглосуточным контролем видеокамер
В Перми прошла «Ночь выборов»
Росреестр проведет «горячую» линию по «гаражной амнистии»
В Прикамье увеличат размеры компенсационных выплат за сдачу незаконно хранящегося оружия
Губернатор Пермского края присоединился к первым пассажирам «Наземного метро» Перми
Подходят к концу благоустроительные работы в парке у ДК имени Калинина в Перми
Добавить комментарий: