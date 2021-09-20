Учебный процесс в школах Перми будет возобновлен с 21 сентября

Как заявили в администрации Перми, занятия в школах города возобновятся завтра, 21 сентября. В образовательных учреждениях города проведены проверки систем безопасности, усилен охранный режим. В школы не будут допускаться посторонние лица, в том числе родители.В ближайшие дни силами Росгвардии в Перми будет проведена повторная проверка работы тревожных кнопок и пропускного режима в образовательных организациях. В департаменте образования администрации Перми отметили, что к началу учебного года все учреждения прошли мониторинг безопасности, в том числе антитеррористической.Напомним, из-за трагедии в ПГНИУ занятия в учебных учреждениях Прикамья были отменены. В региональном министерстве образования сообщили, что за сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности.