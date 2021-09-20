← В Минздраве РФ уточнили количество погибших при стрельбе в ПГНИУ
Учебный процесс в школах Перми будет возобновлен с 21 сентября →
Семьям погибших в результате стрельбы в ПГНИУ направят по 1 млн рублей
Перечислить денежные средства можно через приложение «Сбербанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка.
Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:
Полное наименование: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
ИНН 5906008495 КПП 590201001 ОГРН 1025901366842
ОКПО 24045533
Банковские реквизиты для перечисления Сбербанк:
р/с 40603810749774000007 (рублевый)
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
БИК 042202603
Кор.счет 30101810900000000603
Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете
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В Минздраве РФ уточнили количество погибших при стрельбе в ПГНИУ
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