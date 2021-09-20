Семьям погибших в результате стрельбы в ПГНИУ направят по 1 млн рублей

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина после ЧП в ПГНИУ родным пострадавших будет оказана материальная помощь. Семьям погибших направят по 1 млн руб., раненым в результате стрельбы – по 500 тыс. руб. Также по 100 тыс. руб. будет выплачено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного фонда Правительства Пермского края.Напомним, по уточненным данным Минздрава России, в результате стрельбы в ПГНИУ погибли 6 человек, 24 пострадали. Как сообщили в пресс-службе губернатора Прикамья, оказать помощь пострадавшим в результате происшествия в университете может любой желающий. Это можно сделать, направив пожертвования на благотворительный счет, действующий на базе Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.Перечислить денежные средства можно через приложение «Сбербанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка.Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:Полное наименование: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98ИНН 5906008495 КПП 590201001 ОГРН 1025901366842ОКПО 24045533Банковские реквизиты для перечисления Сбербанк:р/с 40603810749774000007 (рублевый)Волго-Вятский банк ПАО СбербанкБИК 042202603Кор.счет 30101810900000000603Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете