В Минздраве РФ уточнили количество погибших при стрельбе в ПГНИУ

По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете, 6 человек погибло, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 - с огнестрельными ранениями. Об этом заявили в Минздраве РФ. На сайте Следственного комитета России в настоящее время также сообщается, что в результате преступления, по уточненным данным, погибли 6 человек. Ранее в СКР озвучили информацию о 8 погибших. 21 сентября объявлено в Прикамье днем траура по погибшим при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В связи с трауром на территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Пермского края. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи.