Робот-наблюдатель, гимн и национальный колорит: как прошли выборы-2021 в Прикамье

На выборах 2021 года впервые был существенно расширен список причин, по которым можно было вызвать представителей избирательной комиссии на дом. На некоторых участках в качестве общественного наблюдателя трудился человекоподобный робот. Как прошли эти три дня в Прикамье?За последние пять минут до закрытия участка - последние голосующие. Отложить важное гражданское дело до следующего дня уже не получится.

Избирательные участки Пермского края закрылись ровно в 8 вечера. Стартовал, возможно, самый ответственный этап выборов - подсчет голосов.

В этом году выборы шли три дня. В этом году расширен список людей, имеющих возможность проголосовать на дому. Мобильные группы выходили по адресам к инвалидам, матерям-одиночкам, болеющим или находящимся на карантине людям. Не стали исключением и представители преклонного возраста.Не выходя из дома проголосовала Салагаева Ефимия Михайловна. Ей 100 лет, а гражданская позиция по-прежнему на высоте.

Ефимия Салагаева: "Большое спасибо, что пришли на дом и я проголосовала. Считаю себя тоже выборщиком".Всего за время выборов с помощью такого способа смогли проголосовать 63 тысяч человек в крае. Мобильные группы выходили по адресам в соответствии с зарегистрированными обращениями. Перед выездом - серьезная подготовка.Егор Седов, председатель УИК №3237: "Переносные урны. Для организации голосования вне помещения группе выдается перечень документов. Выписка из реестра, что человек подавал заявки на голосование вне помещения. Выдаются бюллетени по ведомости, по количеству заявлений плюс два бюллетеня".В Кудымкаре голосовали с местным колоритом. Татьяна Щербинина считает - выборы должны проходить с песнями и плясками.

Татьяна Щербинина, руководитель Театра коми-пермяцкой песни «Вежалун» МБУК «Культурно-деловой центр» г. Кудымкар: "Мы с праздничным настроением пришли на выборы, как делали наши родители".В краевой столице первый день голосования после стандартных процедур - пломбирования ящиков, раскладки бюллетеней и раздачи масок и перчаток членам комиссии - начался с гимна России.

В этом году пермяки получили сразу шесть бюллетеней: два по Госдуме, два по краевому Заксобранию два по Гордуме. Как учитель истории и руководитель поискового отряда Антон лучше других знает, чем заканчивается безразличие к политической жизни. Достаточно пропустить одни выборы - и будущее страны уже не предугадать.

Антон Усманов, учитель истории: "Что такое выборы - это реальные способ повлиять на власть, повлиять на будущее, повлиять на будущее наших детей».

Часть избирательных участков в регионе была оснащена комплексами автоматической обработки избирательных бюллетеней - КОИБами. Разобраться с большим количеством информации или техникой ветеранам помогали волонтеры. С электронной урной Ветерану Великой Отечественной войны Сергею Поздину ещё не приходилось сталкиваться.

Основа важнейшего общественно-политического события – легитимность и открытость. Следить за тем, что происходит на участках, можно было в общественном наблюдательном центре на заводе Шпагина. Подобные ему работали ещё в десяти крупных городах Прикамья.

За ходом голосования на избирательных участках Прикамья следили также и международные эксперты из Германии и Бангладеша. За три дня гости побывали на избирательных участках Перми Кунгура и Кудымкара.

Фолькер Фридрих Карл Чапке, председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург»:"Я был здесь в прошлом году на выборах. Были соблюдены очень высокие стандарты, в Европе такого нет. В России я в шестой раз, мне очень интересно посмотреть не только на процесс голосования, но и в целом на культуру, как живет регион. Я очень благодарен, что вы меня пригласили. Спасибо!"Помимо прочего на избирательных участках работали также наблюдатели-роботы. Робот Юра наблюдал за происходящим и снимал всё на камеру, консультировал избирателей на участке. Робот Юра рассказывает, как правильно голосовать: "Пройдите за ширму, поставьте галочку, опустите бюллетень в урну".В целом, в этом году явка была выше, чем на аналогичных выборах в 2016 году.