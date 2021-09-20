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Робот-наблюдатель, гимн и национальный колорит: как прошли выборы-2021 в Прикамье →
22 сентября в Мотовилихе откроется сельскохозяйственная ярмарка
Посетители ярмарки смогут познакомиться с продукцией местного производства, продегустировать и приобрести качественные овощи и продукты питания по низким ценам. Традиционно здесь будет представлен широкий ассортимент мясных деликатесов, свежих овощей и фруктов, разнообразные виды мёда, куриное домашнее яйцо и многое другое.
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