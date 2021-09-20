Выборы в Прикамье прошли под круглосуточным контролем видеокамер
Михаил Мухин, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами в Пермском крае: "Мы приняли 96 звонков на телефон горячей линии. 19 звонков содержали информацию о возможных нарушениях. Но при всесторонней проверке, при связи с нашими наблюдателями, при просмотре видеотрансляции эти нарушения не подтверждались. К сожалению, при просмотре Интернет-пространства, социальных сетей вновь столкнулись с огромным количеством недостоверной, фейковй информации, когда целенаправленно осуществляется вброс фотографий, сделанных 5-7 лет назад со словами "Санитарная безопасность не нарушается". В сам центр пришло более 120 человек, запрос на индивидуальную перемотку запросили 21 человек - люди, которые попросили перемотать видео с того или иного участка, чтобы убедиться, что либо ночью, либо в определенный момент времени ничего на участке противозаконного не происходило. Такая возможность была у каждого жителя Пермского края".
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