Выборы в Прикамье прошли под круглосуточным контролем видеокамер

Все три дня голосования на заводе Шпагина в Перми, а также еще в 10 крупных городах Прикамья работали центры общественного наблюдения за выборами, трое суток сюда стекалась вся видеоинформация из участков.Михаил Мухин, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами в Пермском крае: "Мы приняли 96 звонков на телефон горячей линии. 19 звонков содержали информацию о возможных нарушениях. Но при всесторонней проверке, при связи с нашими наблюдателями, при просмотре видеотрансляции эти нарушения не подтверждались. К сожалению, при просмотре Интернет-пространства, социальных сетей вновь столкнулись с огромным количеством недостоверной, фейковй информации, когда целенаправленно осуществляется вброс фотографий, сделанных 5-7 лет назад со словами "Санитарная безопасность не нарушается". В сам центр пришло более 120 человек, запрос на индивидуальную перемотку запросили 21 человек - люди, которые попросили перемотать видео с того или иного участка, чтобы убедиться, что либо ночью, либо в определенный момент времени ничего на участке противозаконного не происходило. Такая возможность была у каждого жителя Пермского края".