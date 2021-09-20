В Перми прошла «Ночь выборов»

В Перми на заводе Шпагина прошла «Ночь выборов». Свою оценку выборной кампании дали лидеры политических партий, депутаты, журналисты, бизнесмены, наблюдатели, члены краевого Избиркома и политологи.

Аркадий Климов, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительной власти Пермского края: "Я за 31 год много разных кампаний наблюдал. И моё главное впечатление - это меньше всего походило на цирк. Много путешествовал по разным странам мира и обратил внимание на то, что в странах с устоявшейся политической системой выборы не очень на цирк похожи - они проходят достаточно спокойно, и если не очень внимательно смотреть по сторонам, даже непонятно, что в этой стране проходят выборы". По словам экспертов, организация выборов была на высоком уровне, с соблюдением всех необходимых мер безопасности: антитеррористических и санитарных. На всех избирательных участках присутствовали наблюдатели, в том числе представители иностранных государств. Нарушений, способных повлиять на объективность результатов голосования, не установлено.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Общественной палатой нарушений не зафиксировано, помимо центра наблюдения традиционно работал телефон горячей линии, на него поступило порядка 70 звонков, пять из них касались возможных нарушений. Мобильная группа выезжала по данным сигналам - нарушений не было обнаружено. Можно сказать, что по нашим данным, выборы прошли спокойно и, надеюсь, результаты будут легитимными".