Росреестр проведет «горячую» линию по «гаражной амнистии»

21 сентября с 15:30 до 17:30 Управление Росреестра по Пермскому краю проведет «горячую» телефонную линию по вопросам реализации закона №79-ФЗ о «гаражной амнистии», который вступил в силу 1 сентября 2021 года.Этот закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, не только оформить права на гаражи, но и бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых они находятся.Позвонить на «горячую» линию и получить квалифицированную помощь в решении проблемной ситуации может любой житель края. Задать свои вопросы можно по телефону: 8 (342) 205-95-69 (добавочный 1986).В департаменте земельных отношений администрации Перми пояснили, что зарегистрировать свои права в рамках «гаражной амнистии» можно, если гараж является капитальным или не капитальным, но стоит на участке, который ранее предоставили гаражному кооперативу. Также гараж должен быть построен до 29 декабря 2004 года и не являться самовольной постройкой.В этом случае достаточно подготовить пакет документов и обратиться в ближайший офис МФЦ. При этом важно знать, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Если участок стоит на кадастровом учете, то можно сразу переходить к оформлению, если нет, то заявителю придется самостоятельно образовать этот земельный участок. Результатом реализации закона, при соблюдении всех необходимых условий, станет выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающая регистрацию прав на гараж и землю.