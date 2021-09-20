В Прикамье увеличат размеры компенсационных выплат за сдачу незаконно хранящегося оружия

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в Прикамье. На нем обсудили вопрос повышения эффективности работы с населением в части добровольной сдачи оружия, находящегося на хранении на незаконных основаниях. Как рассказал первый заместитель краевого министра территориальной безопасности Альберт Марданов, сейчас у жителей края законно хранится почти 90 тыс. единиц оружия. У их владельцев в январе-июле текущего года Управление Росгвардии Прикамья и сотрудники регионального ГУ МВД провели 25 тыс. проверок.«Что касается незаконного оборота, то за эти месяцы из него было изъято почти 2,5 тыс. единиц оружия и 4,5 тыс. – боеприпасов. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы», – пояснил Альберт Марданов.По словам Марданова, мотивация населения на сдачу незаконно хранящегося оружие на сегодня является одним из основных вопросов. Напомним, чтобы выводить его из оборота, в Прикамье ежегодно выделяется по 500 тыс. руб. на компенсационные выплаты гражданам за каждую единицу добровольно сданного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и т.д. Но жители неохотно приносят оружие в полицию.Замминистра пояснил, что размеры компенсаций были установлены в 2019 году и требуют корректировки в сторону увеличения – это может послужить дополнительным стимулом для населения сдавать оружие. Поэтому Минтербез по поручению губернатора проработал изменения в порядок предоставления выплат.В частности, предлагается увеличить компенсацию за каждое сданное гладкоствольное охотничье ружье и «обрез» выплачивать не по 4 тыс. руб., как сейчас, а по 8 тыс. руб., за охотничий карабин поднять выплаты с 7 до 10 тыс. руб. За короткоствольный огнестрельный револьвер или пистолет сдавший его житель сможет получить 8 тыс. руб. (вместо 6 тыс. руб., которые предусмотрены в настоящее время).В Минтербезе уточняют, что, данный проект постановления в настоящий момент проходит согласование, после чего будет вынесен на рассмотрение правительства Пермского края. Планируется, что новые правила вступят в силу в 2022 году.