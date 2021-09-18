Губернатор Пермского края присоединился к первым пассажирам «Наземного метро» Перми
Возвращение электрички стало возможно благодаря тесной работе регионального правительства с Российскими железными дорогами. И теперь кратчайший путь в Орджоникидзевский район вновь открыт.
Путь от Перми-2 до Левшино занимает ровно 36 минут, повторить такое на автомобиле, не нарушая правил дорожного движения физически не возможно. А учитывая пассажировместимость «Ласточки» 440 сидячих мест у пермского «Наземного метро» вообще нет конкурентов.
В ближайших планах продлить движение электрички до Голованово. А после открыть новую - Закамскую ветку.
Алексей Демкин, глава Перми: "Важно нам сделать так, чтобы жители города Перми имели легкую доступность, за короткий промежуток времени попасть из отдаленных микрорайонов в центр нашего города".
В целом же весь проект «Наземного метро» предполагает объединение не только всех районов Перми, но и соседних городов спутников в единый кольцевой маршрут.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Полноценное кольцевое движение - 42 километра, это означает, что у нас такая сеть возникает с рабочим названием «Пермское наземное метро». Пермяки давно мечтали о метро, но и в таком исполнении, я считаю, вполне достойно".
Вместе с «Ласточкой» из Краснокамска меняется расписание и других электричек. Теперь конечная остановка для всего Горнозаводского направления вновь Пермь-2.
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