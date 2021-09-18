Губернатор Пермского края присоединился к первым пассажирам «Наземного метро» Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин присоединился к первым пассажирам «Наземного метро» Перми. Электропоезд «Ласточка» проследовал от Краснокамска до Левшино, тем самым возобновив движение по закрытому долгое время отрезку пути между двумя городскими вокзалами.Возвращение электрички стало возможно благодаря тесной работе регионального правительства с Российскими железными дорогами. И теперь кратчайший путь в Орджоникидзевский район вновь открыт.Путь от Перми-2 до Левшино занимает ровно 36 минут, повторить такое на автомобиле, не нарушая правил дорожного движения физически не возможно. А учитывая пассажировместимость «Ласточки» 440 сидячих мест у пермского «Наземного метро» вообще нет конкурентов.В ближайших планах продлить движение электрички до Голованово. А после открыть новую - Закамскую ветку.Алексей Демкин, глава Перми: "Важно нам сделать так, чтобы жители города Перми имели легкую доступность, за короткий промежуток времени попасть из отдаленных микрорайонов в центр нашего города".В целом же весь проект «Наземного метро» предполагает объединение не только всех районов Перми, но и соседних городов спутников в единый кольцевой маршрут.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Полноценное кольцевое движение - 42 километра, это означает, что у нас такая сеть возникает с рабочим названием «Пермское наземное метро». Пермяки давно мечтали о метро, но и в таком исполнении, я считаю, вполне достойно".Вместе с «Ласточкой» из Краснокамска меняется расписание и других электричек. Теперь конечная остановка для всего Горнозаводского направления вновь Пермь-2.