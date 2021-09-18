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Подходят к концу благоустроительные работы в парке у ДК имени Калинина в Перми
Поручение по благоустройству данного сквера к 300-летию Перми губернатор края Дмитрий Махонин дал в прошлом году. А на днях вместе с представителями власти и подрядчиками приехал проверить ход работ. Закончить все должны в срок.
Еще одной точкой рабочего визита стал «Серебрянский парк». Это новое общественное пространство, одно из шести, входит в проект «Золотое кольцо», который станет первым этапом организации зеленого каркаса города. Это позволит привести в порядок долины малых рек, создать новые пешие и вело маршруты и повысить уровень экологической культуры людей.
По пути маршрута располагаются информационные стенды. На которых можно узнать, где вы прямо сейчас находитесь, и кто обитает в этих краях.
Это также один из приоритетных проектов к юбилею города.
Старейшая музыкальная школа краевой столицы, носящая сейчас имя Евгения Крылатова, в этом году отметила 100-летний юбилей. И сегодня её не узнать. К 300-летию Перми она обрела новое дизайнерское звучание за счет субсидии, направленной на текущий ремонт. А еще по нацпроекту «Культура» здесь появилось 37 новых музыкальных инструментов.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наша задача создать им все условия для занятия музыкой и буквально за 3 месяца в школе был проведен ремонт. Мы должны сделать все, чтобы Пермь, как город культурный мог обеспечить всем необходимым людей, жителей и особенно детей, которые стремятся к музыке".
В конце ноября по случаю векового юбилея, ученики дадут гала-концерт в стенах ДК Солдатова на новых инструментах. Ну, а в следующем 2022-м, техническая база пополнится вновь. Уже по муниципальной программе.
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