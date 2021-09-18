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В Пермь вновь приехала самая аппетитная ярмарка «От Абхазии до Камчатки»
На ярмарке представлены самые ароматные и разнообразные специи. Продавцы зазывают пермяков на ярмарке с прибаутками, к кадушкам с острой красной и пряной зелёной аджикой.
А в посёлке Алохадзе, что в Гагринском районе Абхазии, купажи из пряных трав фермеры создают сами. Один аромат такого чая поднимет иммунитет. Также можно выбрать чай, который полностью заменит кофе и взбодрит не хуже него.
Выбрать десерт можно в лавке Кубанских лакомств. Оригинальные по вкусовым качествам и составу халва и щербет ещё и безвредны - приготовлены без сахара.
На прилавках ярмарки «От Абхазии до Камчатки» натуральные, экологически чистые продукты из разных регионов России и СНГ. В изобилии - стенды с колбасами и мясной продукцией. Армянские сухофрукты, что вялят только в Араратской долине, с пасек Солохаул - горный мёд, варенье, и конечно, чурчхела.
Традиция ярмарки - пробовать всё обязательно перед покупкой.
Знаменитые мягкие и твёрдые сыры из Адыгеи и Кубани, мягкие и подкопчённые, для гурманов - твёрдые, выдержанные. Для любителей рыбки по соседству расположились дары, привезённые с Камчатки. Король лососевых - чавыча, белуга, сёмга - всего более 20 видов.
Ярмарка теперь сменила прописку, переехав в торговый центр «Планета», где пробудет до 26 сентября.
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