← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.09.2021
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В первый день выборов в Прикамье проголосовало более 12% избирателей
Активнее всего голосовали в Бардымском (25,74%) и Большесосновском муниципальных округах (20,51%), Чернушинском городском округе (20,11%). Самая низкая активность избирателей наблюдается в Перми (9,9%) Александровском муниципальном округе (9,96%) и Нытвенском городском округе (10,13%).
В Перми самая высокая явка в Ленинском (15,58%), Орджоникидзевском (10,05%) и Мотовилихинском (9,98%) районах. В Дзержинском районе в первый день проголосовало 9,35% избирателей, в Кировском - 8,64%.
Напомним, в Прикамье проходит трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Пермского края и Пермской городской Думы. В регионе открыты 1790 избирательных участков. Они будут работать 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00.
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