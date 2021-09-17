«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.09.2021

В одном из пермских дворов ожила сказка. Из пня выстроен замок. Все началось с того, что коммунальные службы пришли спилить старое дерево возле дома 46 по ул. Чкалова. Местные жители попросили сделать срез повыше, примерно на уровне трех метров, так как уже были задумки создать арт-объект. Получив пень-переросток, инициативные граждане подключили профессиональных скульпторов, нарисовали макет и за несколько дней дали пню новую жизнь. Мастера попросили за работу чуть больше 50 тысяч рублей, деньги собрали всем двором, пришлось даже сдавать макулатуру и металлолом. Работа над пнём-замком пока не окончена. Авторы идеи планируют раскрасить замок, провести подсветку и даже повесить на окна миниатюрные шторы.