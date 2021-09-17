«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.09.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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17.09.2021 в 16:10
17.09.2021 в 15:42
17.09.2021 в 08:20
16.09.2021 в 10:55
13.09.2021 в 17:15
17.09.2021 в 17:00
17.09.2021 в 16:10
17.09.2021 в 15:42
17.09.2021 в 08:20
13.09.2021 в 12:27
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.09.2021
В Прикамье людям с ОВЗ создают комфортные условия для голосования
В Перми снова временно перенесут остановку «Октябрь»
В Прикамье за ходом выборов следят международные эксперты
В Пермском крае создано 10 центров общественного наблюдения за выборами
Объявлен конкурс на должность главного архитектора Прикамья
В Прикамье определят первых победителей акции среди привитых старше 65
В Перми стартовала массовая обработка от грызунов
Пермскую телебашню украсит 275-метровый триколор
На улице Краснополянской завершен масштабный ремонт
Пермяки стали реже парковаться на газонах
В Прикамье на благоустройство потратили 1 миллиард 200 миллионов рублей
Телеканал «Россия» раскрыл первые имена участников нового музыкального гранд-шоу «Дуэты»
В аварии возле села Верх-Юсьва погибли два человека
Энергетики рассказали о начале отопительного сезона
В Перми начал работу Центр общественного наблюдения за выборами
Первые пассажиры оценили мягкость хода по бесшовным рельсам на ул. Уральской
В Кизеле завершены работы по переустройству водопровода
Каким будет пермское наземное метро?
Выборы-2021: 17, 18 и 19 сентября
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.09.2021
Пенсионера, устроившего стрельбу, могут обвинить в посягательстве на жизнь сотрудника полиции
Перми дополнительно выделено 600 млн рублей на расселение аварийного жилья
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В Прикамье людям с ОВЗ создают комфортные условия для голосования
Объявлен конкурс на должность главного архитектора Прикамья
Энергетики рассказали о начале отопительного сезона
В Перми начал работу Центр общественного наблюдения за выборами
Первые пассажиры оценили мягкость хода по бесшовным рельсам на ул. Уральской
Каким будет пермское наземное метро?
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.09.2021
17 сентября возобновляется железнодорожное сообщение между станциями Пермь I и Пермь II
С начала года жители Прикамья отправили на переработку более 300 тонн полезных отходов
Выборы-2021: безопасность и легитимность
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