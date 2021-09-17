В Прикамье людям с ОВЗ создают комфортные условия для голосования

Один из важных пунктов подготовки избирательных участков голосования является организация так называемой доступной среды, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не испытывали никаких неудобств. Призер Токийской Паралимпиады по бегу Федор Рудаков от помощи на избирательном участке не отказывается. Слабовидящим надо не просто получить бюллетени, но и разобраться с трафаретами со шрифтом Брайля. Они полностью повторяют бумажную версию, надо только совместить.

Динара Каримова, член УИК №3226: "Человек берет бюллетень, накладывает на него трафарет, информация полностью совпадает на трафарете и в бюллетене - обычной ручкой в кабинке для голосования он ставит отместку за кандидата».

Кроме таблиц со шрифтом Брайля, в рамках программы доступная среда, в ДК общества слепых есть и другие технические средства. Достаточно войти в кабинку для голосования, вызвать помощника и просто прослушать аудиобюллетень. Федор голосует на обычном избирательном участке. Специальные трафареты сюда привозят по необходимости, если в списках избирателей есть слабовидящие.

Федор Рудаков, призер Паралимпийских игр в Токио: "Для лиц с ограниченными возможностями по зрению это очень хороший выбор, что предоставляет больше самостоятельности и меньше от кого-то зависеть. Это конечно очень здорово, сама процедура была проведена очень хорошо, все условия были предоставлены».Евгений Торсунов, победитель Паралимпийских игр по прыжкам в длину, сегодня также пришел проголосовать на обычный избирательный участок. Для него здесь никаких сложностей не возникло, а вот для маломобильных избирателей есть специальная кабинка, при необходимости установят пандус.

Евгений Торсунов, победитель Паралимпийских игр в Токио: "Я считаю, что это мой гражданский долг, каждый из нас должен внести вклад в будущее своей страны - прийти и проголосовать. Голосование длится 3 дня - это удобно, доступно и не занимает много времени».

Из почти 2 миллионов избирателей в Пермском крае десятая часть - люди с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в первую очередь для них стараются создать комфортные условия для голосования. При содействии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, количество участков, обеспеченных доступной средой выросло в регионе до 90%, почти все участки размещены на первых этажах зданий, у входа дежурят волонтеры, работает социальное такси. Есть возможность выбора: проголосовать на участке или вызвать комиссию на дом, для чего достаточно подать заявку до 14 часов 19 сентября. Игорь Вагин, председатель Пермской краевой избирательной комиссии: "Избиратели с нарушениями опорно-двигательного аппарата, во-первых, более активно голосуют, чем средняя явка у нас по краю. А, во-вторых, две трети из них приходят голосовать в помещение для голосования. И это наверное главная оценка того, что делается властями для организации доступной среды».

Вот и герои Токийской Паралимпиады никаких препятствий для реализации своих гражданских прав не нашли.