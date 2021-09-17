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Объявлен конкурс на должность главного архитектора Прикамья
Краевым Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности объявлен конкурс на замещение должности главного архитектора Прикамья. Он будет трудиться в должности замглавы ведомства.
Потенциальные кандидаты на замещение вакансии должны будут пройти тестирование, представить проект на тему «Программа (комплекс мероприятий) по формированию вектора устойчивого развития в сфере градостроительства и архитектуры в муниципальных образованиях Пермского края». Кроме того, он пройдет индивидуальное собеседование с членами конкурсной комиссии.
Проект документа необходимо сдать до 25 октября 2021 года. Его защита и индивидуальное собеседование пройдут 3 ноября. Тестирование кандидатов на замещение вакансии будет проводиться в онлайн-режиме 25 октября.
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