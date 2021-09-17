Энергетики рассказали о начале отопительного сезона
Все средства, получаемые компанией, вкладываются в повышение надёжности сетей. Всего специалисты проверили перед запуском свыше 2300 километров теплосетей, налажена работа более 400 центральных тепловых пунктов и 19 котельных, продолжено обновление мощностей Пермской ТЭЦ-9 в рамках федеральной программы ДПМ-2. Кроме того, этим летом переложено 50 км теплосетей. Энергетики напоминают клиентам, что добросовестные плательщики могут получить бонус, а к нарушителям будут применяться санкции.
Евсей Петров, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»: «Стандартная схема арест расчетных счетов – денег на счетах, изъятие имущества автомобилей и другого имущества в рамках рейдовых мероприятий совместно со службой судебных приставов и запрет выездов за границу.»Увеличение объема перекладки теплосетей стало возможным в рамках перехода краевой столицы в ценовую зону теплоснабжения с 2022 года. Подготовка к зиме проведена по Регуляторному соглашению, заключенному между краевым правительством и Пермским филиалом «Т Плюс». Документ предусматривает увеличение инвестиций в надежность теплоснабжения, внедрение метода расчета стоимости тепла по принципу «альткотельной» и контроль обязательств по выполнению капитальных вложений. При этом цена услуги для большей части горожан будет «заморожена».
Сергей Кругляков, директор Пермского филиала «Т Плюс»: «Цена, расчётная модель утверждена министерством энергетики. Мы в соответствии с этим расчётам министерство по тарифам фиксирует эту цену на ближайшие годы. В частности для Перми порядка 80% жителей в течении нескольких лет цена вообще расти не будет.»
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