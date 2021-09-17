В Перми начал работу Центр общественного наблюдения за выборами

Накануне Крайизбирком продемонстрировал работу Центра общественного наблюдения за выборами. Он расположился в пространстве завода имени Шпагина, и в дни голосования сюда может прийти каждый, чтобы взглянуть даже на самый отдаленный участок.

Кирилл - один из ста специалистов Центра общественного наблюдения за выборами в Пермском крае, который в течение трёх дней будет работать на заводе Шпагина. Сюда может прийти любой желающий и наблюдать за ходом голосования онлайн или отсмотрев запись.

Кирилл Титов, специалист Центра общественного наблюдения за выборами в Пермском крае: "Я могу вам продемонстрировать сейчас трансляцию, могу перемотать на день, на два часа назад".

Доступ к записи можно получить, подав заявление здесь же - на просмотр даётся полчаса. А вот чтобы следить за трансляцией на восьми больших экранах, достаточно будет пройти термометрию на входе. Одновременно на видеостене работа 48 избирательных участков. Изображение постоянно меняется - так, что можно увидеть всё, что происходит на каждом из 871 УИК, куда прикреплены 80% избирателей региона.

Так же - онлайн - будет транслироваться картинка из 53 территориальных избирательных комиссий. В остальных ТИК и на участках организована видеофиксация, в том числе с помощью видеорегистраторов.

Михаил Мухин, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами в Пермском крае: "Наша главная задача - помочь всем желающим жителям Пермского края убедиться, что на избирательных участках всё проходит законно, открыто, безопасно". Видеонаблюдение будет осуществляться с 7.00 утра 17 сентября и до подписания протокола об итогах голосования на каждом участке.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Если что-то произошло на избирательном участке, можно сюда позвонить, можно сюда прийти. Поскольку мы на связи с Центром общественного наблюдения, мы достаточно оперативно принимаем меры, вплоть до отмены результатов голосования на конкретном избирательном участке".

Центр общественного наблюдения разместился в самом центре Перми, на заводе Шпагина. Следить за ходом голосования онлайн или в записи можно будет ещё в 10 крупных городах края.