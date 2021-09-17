Первые пассажиры оценили мягкость хода по бесшовным рельсам на ул. Уральской

В старую Мотовилиху вернулись трамваи. Пусть работы еще продолжаются, но основные пути проложены, затягивать с запуском движения не стали. 5.43 утра, 11-й трамвай на улицу Уральскую выезжает точно по расписанию. С самого начала ремонта Валентина Лен наблюдала за его ходом из окна автобуса, сегодня впервые после долгого перерыва воспользуется любимым видом городского транспорта.Валентина Лен: "Во-первых, на трамваях пробок никогда не бывает, а на таком транспорте бывает и задерживаешься".Полностью заменили контактную сеть и уложили новые рельсы. Бесстыковый метод соединения заметно увеличивает плавность хода. Яна Маркова на своем «Львенке» убедилась в этом одной из первых.Яна Маркова, вагоновожатая: "Стало намного лучше, видно, что линия сделана хорошо".Заменили и шпалы на более надежные железобетонные. Новые деревянные уложили в местах переездов. Там, где они будут перекрываться бетонными плитами.Движение хоть и запущено, но работы на участке от улицы Розалии Землячки до разворотного кольца на Висиме еще продолжаются. Осталось только благоустроить пути. Александр Косов, и.о. директора МКУ «Пермблагоустройство»: "Построены новые трамвайные остановочные площадки, сейчас идет установка новых павильонов. До конца сентября мы установим основное количество".На обновленные пути вернулись старые трамвайные маршруты - 4, 8 и 11 вновь будут ходить из самого сердца Мотовилихи. При этом поменяется и автобусное движение. Алена Власова, пресс-секретарь департамента транспорта администрации Перми: "Компенсационные автобусные рейсы №36 и 68 они с этого момента, конечно, отменяются. Они заменяли трамвайное движение, трамваи пошли, необходимость в автобусах исчезла. Отменяются и временные остановки «улица Грачева» и «улица Ивановская».При этом увеличилось количество трамваев. Ежедневно по будням на улицу 1905 года пассажиров будут возить 35 вагонов. Первый рейс, как и прежде – в 5.43 утра, последний – в 23.47.