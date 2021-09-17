Каким будет пермское наземное метро?

В рамках рабочей поездки в Москву губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с генеральным директором, председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым. Одной из ключевых тем совещания стало обсуждение ближайших планов по реализации в Прикамье масштабного проекта транспортной инфраструктуры – пермского наземного метро. Он предполагает организацию транспортного железнодорожного «кольца» диаметром порядка 42 км в пределах Пермской городской агломерации. Наземное метро является приоритетным проектом в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми. Его маршруты соединят между собой левобережную и правобережную части города, пригороды Перми, а также свяжут города-спутники с краевой столицей.Первым этапом реализации проекта стал запуск с сентября 2020 года железнодорожного сообщения от ст. Пермь II до Краснокамска по ветке, которая не использовалась с советских времен. По маршруту курсируют «Ласточки», которые за год работы перевезли уже более 200 тыс. пассажиров. На сегодняшний день на маршруте из Краснокамска в Пермь действует 8 остановок, время в пути составляет 56 минут.«Для того чтобы поезда наземного метро на этом направлении были удобными и комфортными для людей, необходимо построить в Краснокамске транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на месте нынешнего автовокзала. Для реализации проекта требуется продлить железнодорожные пути от ст. Краснокамск (конечной остановки «Ласточек» на сегодня) до места будущего ТПУ, а также построить там железнодорожную платформу. Таким образом, поезда наземного метро будут довозить пассажиров до центра города, тогда как сейчас станция находится в промышленной зоне. Развитие автовокзала в ТПУ благодаря соединению двух видов транспорта позволит повысить доступность и создать удобные и комфортные условия для пассажиров», – подчеркнул Дмитрий Махонин. По данным регионального Минтранса, эти мероприятия позволят увеличить маршрутную сеть на направлении еще на 10 поездов с созданием тактового движения с регулярными интервалами между рейсами. По предварительным прогнозам, пассажиропоток на маршрутах вырастет более чем в 2,2 раза и составит порядка 530 тыс. пассажиров в год.По словам Олега Белозёрова, РЖД понимает важность реализации данного проекта для жителей Пермского края. Стороны договорились, что правительство региона обеспечит гарантированный долгосрочный заказ на маршрутную сеть на направлении Краснокамск – Пермь II, а также предоставит земельные участки для строительства путей и окажет содействие в переустройстве инженерных сетей на маршруте. Кроме того, регион также построит пассажирскую платформу в районе ТПУ, благоустроит подходы к остановочным пунктам.Вторым вопросом, который стороны обсудили в рамках встречи, стали планы по открытию маршрута, способного соединить центр Перми с м/р Закамск Кировского района краевой столицы. Для организации перевозок на данном направлении необходимо изъять часть железнодорожных путей протяженностью 12 км, которые сейчас находятся в собственности Пермского порохового завода. Губернатор Прикамья акцентировал, что обращение с просьбой согласовать их передачу в собственность ОАО «РЖД» в январе текущего года было направлено руководству холдинга. Затем по инициативе РЖД в крае была создана рабочая группа для ускорения решения всех необходимых организационных вопросов с участием заинтересованных сторон. На сегодня проработаны варианты передачи имущественного комплекса в собственность ОАО «РЖД» и подготовлена финансовая модель проекта. Согласно ему Правительство Пермского края планирует предоставить РЖД освобожденные от прав третьих лиц земельные участки и недвижимое имущество (в том числе подъездные пути Порохового завода).По словам Дмитрия Махонина, сегодня в Закамске живут порядка 130 тыс. человек. «По предварительным прогнозам открытие нового маршрута в 2023 году позволит перевозить около 400 тыс. пассажиров в год при 50% наполненности мест и курсировании 10 поездов. В настоящее время в качестве подвижного состава рассматриваем как поезда «Ласточка», так и РА-3 «Орлан» (рельсовый автобус, способный курсировать по неэлектифицированному участку ж/д путей – ред.). Для нас важно определить сроки передачи путей и условия софинансирования проекта из бюджета края», – подчеркнул глава региона.Олег Белозёров сообщил, что возглавляемая им компания готова проработать предпроектные решения по капитальному ремонту участка для его перевода в состав путей общего пользования.Также участники встречи обсудили планы по строительству железнодорожных остановок в центральной части краевой столицы, вдоль набережной Камы. Напомним, 15 сентября Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) подписан приказ о запуске в Перми железнодорожного сообщения между ст. Пермь II и Левшино через ст. Пермь I. Этот участок является очередным этапом реализации проекта Пермского наземного метро и будет включен в большое число маршрутов поездов, связывающих населенные пункты агломерации.Для того чтобы обеспечить удобство и комфорт для пассажиров, планируется построить новые остановочные пункты с высокими платформами «Пермь I», «Попова», «Газеты Звезда», «Решетниковский спуск», «Дзержинская». Они будут выполнены в едином стиле с использованием образов, связанных с Пермским геологическим периодом, Пермского звериного стиля, реки Камы и будут органично вписаны в архитектурный облик центра Перми. «Для их строительства в краевом бюджете на 2022-2024 гг. уже зарезервировано порядка 290 млн руб.», – отметил Дмитрий Махонин.Кроме того, участники совещания обсудили вопрос строительства 4-х соединительных «скоб». Это позволит связать между собой действующие железнодорожные участки и достигнуть необходимых размеров тактового движения ряда маршрутов поездов пермского наземного метро (обеспечить стабильные, регулярные интервалы между рейсами). Их планируется возвести в районе станций Курья, Оверята, Молодежная и Пермь-Сортировочная.Руководитель РЖД, поддержав инициативу, предложил Правительству Пермского края проработать вопрос об источниках финансирования строительства этих скоб. Напомним, 17 сентября первая за долгое время электричка пройдет по перегону Пермь-1 – Пермь-2, тем самым открыв железнодорожное движение по этому участку Горнозаводской ветки. Стартует первый этап реализации проекта "Наземное метро" в Перми, который в будущем также свяжет центральную Пермь с Закамском. А сейчас в течение ближайших 10 дней будет корректироваться расписание и маршруты пассажирских электропоездов, следующих со стороны Чусового и Углеуральского. Все они в итоге буду ходить через оба пермских вокзала, сообщают в региональном Минтрансе.