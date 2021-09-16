«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.09.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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16.09.2021 в 10:55
13.09.2021 в 17:15
13.09.2021 в 17:02
13.09.2021 в 16:35
13.09.2021 в 12:27
13.09.2021 в 12:27
09.09.2021 в 15:45
08.09.2021 в 12:30
03.09.2021 в 16:00
03.09.2021 в 11:22
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.09.2021
Пенсионера, устроившего стрельбу, могут обвинить в посягательстве на жизнь сотрудника полиции
Перми дополнительно выделено 600 млн рублей на расселение аварийного жилья
В МВД опровергли введение нового штрафа за шторки на стеклах автомобилей
В Перми задержан пенсионер, устроивший стрельбу
Пермские разработчики представили новую версию человекоподобного робота
Мать погибших на пожаре 4-х малолетних детей предстанет перед судом
В Перми к теплу подключено 100% объектов соцсферы
Пермский робот "трудоустроился" в Нигерии
В Перми прошло общегородское родительское собрание
Введен в эксплуатацию ФОК на улице Веденеева
В Усть-Кишерти открылась "Точка роста"
В Пермском краевом онкоцентре установлен новый брахитерапевтический комплекс
Новый межшкольный стадион открылся в Добрянке
На улице Уральской запущено трамвайное движение
17 сентября возобновляется железнодорожное сообщение между станциями Пермь I и Пермь II
С начала года жители Прикамья отправили на переработку более 300 тонн полезных отходов
Выборы-2021: безопасность и легитимность
Фонд грантов губернатора Прикамья объявил о начале приема заявок на второй конкурс социальных проектов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2021
В Прикамье объявлен набор подростков для бесплатного обучения в бизнес-школе
Глава Пермского края встретился со студентами и преподавателями ВШЭ
Житель Соликамска предстанет пред судом за кражу трактора
Для чего нужен динамический прокси
В Перми осужден экс-заместитель начальника службы пожаротушения
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
17 сентября возобновляется железнодорожное сообщение между станциями Пермь I и Пермь II
С начала года жители Прикамья отправили на переработку более 300 тонн полезных отходов
Выборы-2021: безопасность и легитимность
Фонд грантов губернатора Прикамья объявил о начале приема заявок на второй конкурс социальных проектов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2021
Глава Пермского края встретился со студентами и преподавателями ВШЭ
В Прикамье проводится углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирус
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.09.2021
В Перми пройдёт городское родительское онлайн-собрание
В Прикамье собственники квартир в домах, признанных аварийными до 2017 года, смогут переселиться раньше
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