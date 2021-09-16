17 сентября возобновляется железнодорожное сообщение между станциями Пермь I и Пермь II

17 сентября на участке железной дороги между станциями Пермь II и Левшино через Пермь I начнут курсировать поезда, сообщили в региональном Минтрансе. Соответствующий приказ подписан Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) 15 сентября.

По словам главы региона, чтобы запустить первый этап наземного метро, потребовалось приложить много усилий со стороны региональных властей и пройти череду сложных согласований.

«За этим кроется та работа, которую я начал с первых дней, как только был назначен врио губернатора. Уже в эту пятницу там проедет первый поезд. Далее мы сможем приступить к возведению остановок на набережной, открытию направления Пермь – Закамск, строительству соединительных скоб и обновлению подвижного состава. Хотим сделать поезда наземного метро одним из любимых и востребованных видов транспорта для наших жителей, комфортным и быстрым», – подчеркнул губернатор края Дмитрий Махонин.

По данным регионального Минтранса, в планах краевых властей до конца сентября – включить участок между станциями Пермь I и Левшино в большинство действующих маршрутов, соединив городские поезда. Так, поезда, следующие в настоящее время из Краснокамска до вокзала Пермь II, будут доходить до Левшино, а от ст. Оверята – доезжать до Голованово. Поезда, идущие по Горнозаводской железнодорожной ветке до станции Пермь I, будут довозить пассажиров до железнодорожного вокзала Пермь II. Это коснется 15 маршрутов, идущих в краевую столицу со стороны п. Углеуральский и 16 – по направлению от г. Чусового. Все эти мероприятия позволят обеспечить более комфортные условия для пассажиров, пользующихся железнодорожным транспортом в пределах Пермской городской агломерации. По предварительным прогнозам, после запуска первого этапа наземного метро уже до конца текущего года пассажиропоток в пределах агломерации вырастет на 15%. Городскими поездами наземного метро воспользуются еще порядка 320 тыс. жителей, которым ранее этот вид транспорта по разным причинам не подходил. Идею создания пермского «Наземного метро» глава региона Дмитрий Махонин впервые представил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в августе прошлого года. Проект подразумевает организацию транспортного железнодорожного «кольца» диаметром примерно 42 км, которое свяжет между собой левобережную и правобережную части города, пригороды Перми и города-спутники с краевой столицей. В правобережной части краевой столицы предусматривается запуск электропоездов сообщением Голованово – Пермь Сортировочная – Оверята. Ранее такое пригородное сообщение не осуществлялось.

Первым этапом реализации проекта стал запуск движения электропоездов «Ласточка» между Пермью и городом-спутником Краснокамск. Движение на участке было запущено впервые с советских времен. За год на «Ласточках» по данному маршруту проехало уже более 200 тыс. человек.

Также реализация проекта пермского «Наземного метро» включает еще ряд мероприятий. Для достижения необходимых размеров тактового движения электропоездов необходимо построить четыре соединительных «скобы» в районе ст. Оверята, Курья, Молодежная и Пермь-Сортировочная. Для развития железнодорожной инфраструктуры и увязки всех видов транспорта в одном месте необходимо строительство транспортно-пересадочных узлов «Пермь II» и «Краснокамск». Параллельно ведется работа над проектом строительства или реконструкции остановочных пунктов с созданием высоких посадочных платформ вдоль набережной и обновлением подвижного состава. Завершением проекта станет полная интеграция железнодорожной инфраструктуры в общественное городское пространство, с развитием и благоустройством прилегающей территории города, улично-дорожной сети, совершенствованием транспортных схем и формированием бесшовной пересадки пассажиров с различных видов транспорта. По предварительным подсчетам после реализации проекта суммарный пассажиропоток в рамках агломерации составит 23,5 млн человек в год.