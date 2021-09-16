С начала года жители Прикамья отправили на переработку более 300 тонн полезных отходов

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» подвел итоги 8 месяцев с момента внедрения раздельного сбора мусора на территории Прикамья. С января по август прикамцы отправили на переработку 303 тонны мусора. Это количество сравнимо с весом 60 африканских слонов или 6 современных подводных лодок.

Все «полезные» отходы после сортировочных линий отправляются на переработку.

На этапе внедрения раздельного сбора мусора было установлено порядка 70 специальных контейнеров: участниками стали 17 тыс. жителей Дзержинского района города Перми. Сегодня раздельным сбором охвачены все районы Перми, Кудымкар, часть Краснокамска и с. Кондратово Пермского района. До конца года, благодаря действующим сортировочным линиям, регоператор планирует подключить к раздельному сбору жителей Лысьвы, Чусового, а также часть Пермского района.

В Прикамье действует двухконтейнерный способ раздельного сбора. Дома человеку достаточно отделять так называемые «мокрые» (смешанные) отходы от «сухих» фракций, пригодных к переработке. Смешанные отходы складируют в зеленые контейнеры для ТКО, а «сухие» – в специальные оранжевые контейнеры для раздельного сбора. Эти отходы не попадают на полигон, их везут только на сортировочные линии, где разделяют на отдельные полезные фракции и отправляют на переработку, после чего из вторсырья, собранного прикамцами, производят новую продукцию. Отметим, что на каждом оранжевом контейнере для вторсырья есть памятка с перечислением видов отходов, которые жители могут сдать на переработку. Это стекло, бумага и картон, пластик, пленка, консервные банки и другие виды металлов.

Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов стало одной из основных задач нацпроекта «Экология». В Пермском крае данный вопрос находится на особом контроле губернатора Дмитрия Махонина. Основная цель нацпроекта – значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов за счет внедрения раздельного сбора мусора, извлечения из отходов полезных фракций и возвращения их в промышленный оборот для изготовления новой продукции.