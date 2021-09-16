Выборы-2021: безопасность и легитимность

В пятницу по всей стране стартует всенародное голосование. Выбираем депутатов разных уровней. А накануне в Пермском крае принимали избирательные участки. Проверяли безопасность - в первую очередь эпидемическую.

Печать участковой избирательной комиссии должна стоять на каждом бюллетене. Елене Глуховой предстоит проштамповать почти две тысячи экземпляров.

Елена Глухова, секретарь участковой избирательной комиссии: "Мы ставим на них штампы – номер избирательной комиссии и подписи членов избирательной комиссии".По сути, на участках (здесь их сразу два) в 4-й гимназии почти всё готово к голосованию. В этом во время осмотра убедились представители краевой Избирательной комиссии и региональной Общественной палаты. Особое внимание было уделено безопасности – антитеррористической и санитарной.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Вы видите, что здесь установлено всё технологическое оборудование, кабины, средства индивидуальной защиты давно находятся в помещениях УИК".

Правила для всех ТИКов и УИКов одинаковые: дезинфекция, разведение потоков, маски, перчатки для избирателей. Для членов комиссий и наблюдателей - то же самое. Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "В дни голосования на участках будут работать общественные наблюдатели от Общественной палаты Пермского края, от кандидатов и партий".

Волонтёры в случае необходимости помогут маломобильным и пожилым людям, например, подняться по ступенькам или разобраться с большим количеством информации.

Пермякам выдадут на руки сразу 6 бюллетеней, два по Госдуме, два по Гордуме и два по краевому Заксобранию Пермского края. Партии представлены на удлиненном формате, кандидаты в более привычном – А4.

Также есть возможность пригласить комиссию на дом. Для этого необходимо подать заявление через Госуслуги, либо обратиться в свою участковую избирательную комиссию до 14.00 часов 19 сентября. Телефоны УИК можно найти в приглашениях и объявлениях в подъездах.Тамара Терехина, председатель участковой избирательной комиссии №2813: "На сегодняшний день у нас уже имеется этот список, они включены в реестр, и 17, 18 мы уже знаем, какие квартиры и дома наших избирателей мы посетим".

Всего в Прикамье в дни голосования 17, 18 и 19 сентября будет задействовано 1794 участка, из них 1758 постоянных и полностью оснащенных видеонаблюдением. Всё для того, чтобы выборы прошли открыто и безопасно во всех смыслах этого слова.