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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2021

Выборы-2021: безопасность и легитимность →

Фонд грантов губернатора Прикамья объявил о начале приема заявок на второй конкурс социальных проектов

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В Прикамье стартовал прием заявок на второй краевой конкурс социальных проектов на предоставление грантов губернатора Пермского края социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) в 2021 году. В конце августа были объявлены победители первого конкурса. Ими стали 87 проектов на сумму более 88 млн руб.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Работа НКО Пермского края очень важна. Без участия общественных активистов справиться со всеми социальными проблемами в регионе было бы невозможно. Поэтому мы продолжим помогать некоммерческому сектору», По решению Координационного совета Фонду грантов губернатора Пермского края было рекомендовано провести второй конкурс в специализированной категории «Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания».
В данной категории проекты можно подать по следующим тематикам:
– патриотическое воспитание в молодежной среде;
– апробация и развитие инновационных воспитательных и образовательных подходов в сфере патриотического воспитания;
– формирование ценностного отношения к малой Родине, в том числе охрана, сохранение и популяризация ее историко-культурного и природного наследия;
– развитие системы межпоколенческого взаимодействия и коммуникации, и обеспечения преемственности поколений,
– поддержка общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.
Грантовый фонд второго конкурса 2021 года составляет 16 млн. руб.
На сайте также размещены подробные условия участия в конкурсе, методические рекомендации для участников конкурса.

Метки: Деньги, Общество, Экономика, Власть, Официально

Опубликовано: 16.09.2021 в 08:37 в рубрике - Вести Пермь

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