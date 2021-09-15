«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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13.09.2021 в 17:15
13.09.2021 в 17:02
13.09.2021 в 16:35
13.09.2021 в 12:27
08.09.2021 в 15:30
13.09.2021 в 12:27
09.09.2021 в 15:45
08.09.2021 в 12:30
03.09.2021 в 16:00
03.09.2021 в 11:22
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2021
В Прикамье объявлен набор подростков для бесплатного обучения в бизнес-школе
Глава Пермского края встретился со студентами и преподавателями ВШЭ
Житель Соликамска предстанет пред судом за кражу трактора
В Перми осужден экс-заместитель начальника службы пожаротушения
В Перми начинают работу мобильные пункты вакцинации
В Перми продолжается приемка дворов после ремонта
Пермский край просубсидирует 5 авиамаршрутов
В Прикамье проводится углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирус
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.09.2021
В Перми пройдёт городское родительское онлайн-собрание
В Прикамье собственники квартир в домах, признанных аварийными до 2017 года, смогут переселиться раньше
Синоптики: в Прикамье ожидается арктическое вторжение
Как правильно топить печь и сушить погреб или овощную яму
Итоги рабочей поездки главы региона в Очерский округ
В Перми перед судом предстанет обвиняемый в грабеже
В Орджоникидзевском районе Перми открыли аллею им. Шокина
Пермяки могут привиться от гриппа или COVID-19 в мобильных пунктах вакцинации
Вторник станет самым теплым днем недели
В Перми открылся обновленный дилерский центр «Mitsubishi»
Пермяки могут сообщить об отсутствии отопления на портал «Управляем вместе»
Пермские школьники проходят курс молодого бойца
Пермяки встретили победителей Паралимпиады
В селе Большая Сава сдали межпоселковый газопровод
Снежная королева и сказочные пегасы: в мэрии рассказали, как украсят Пермь к Новому году
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Глава Пермского края встретился со студентами и преподавателями ВШЭ
В Прикамье проводится углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирус
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.09.2021
В Перми пройдёт городское родительское онлайн-собрание
В Прикамье собственники квартир в домах, признанных аварийными до 2017 года, смогут переселиться раньше
Пермяки встретили победителей Паралимпиады
Снежная королева и сказочные пегасы: в мэрии рассказали, как украсят Пермь к Новому году
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.09.2021
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