Глава Пермского края встретился со студентами и преподавателями ВШЭ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал в пермском филиале "Высшей школы экономики". В вузе завершились большие ремонтные работы - как в учебных корпусах, так и в общежитии. Глава региона пообщался со студентами, преподавателями, узнал из первых уст, что их волнует на данный момент.Учиться - комфортно - рассказывает студент Билял Азаматов, корпуса высшей школы экономики оснащены всем необходимым. Уютно и в новых общежитиях.

Билял Азаматов, студент 4 курса НИУ ВШЭ: «У нас все корпуса хорошие, у нас нет плохих корпусов».

Недавно отремонтированный корпус на бульваре Гагарина 37 осмотрел глава региона Дмитрий Махонин. Классы оснащены современной мебелью, компьютерами. Есть спортивный зал, столовая.Все помещения этого корпуса оснащены необходимым для людей с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, в библиотеке есть специальный стол с электрорегулировкой, на котором установлен микроскоп для людей со слабым зрением.Создаются равные и комфортные условия для всех студентов. Это своего рода инвестиции в кадровый потенциал, чтобы молодёжь получала высшее образование в своём регионе.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Нашей ключевой задачей является развитие высшего образования в Перми и не только, для того чтобы наши школьники поступали в наши вузы, и к нам приезжали с других регионов, чтобы пермское образование всегда пользовалось спросом".

По созданию таких условий ведется системная работа, чтобы люди ощущали позитивные изменения здесь и сейчас.

Ирина Ивенских, депутат Законодательного Собрания Пермского края: «Есть совместные программы с регионом, есть обновление оборудования, есть обновление и самих программных материалов именно с точки зрения ресурсов самого региона". Также Дмитрий Махонин встретился со студентами и преподавателями. Получилось довольно живое общение. Говорили о благоустройстве города, транспортном сообщении и, конечно, образовании.

«Какими компетенциями должен обладать юрист выпускник на территории Пермского края, чтобы быть востребованным?», - спросили губернатора.

В этом вопросе глава региона поделился личным опытом.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Знания нормативно-правовых актов и теория права очень важна. Надо быть целенаправленным и никогда не сдаваться, а еще уметь правильно говорить, уметь убеждать".В следующем году при финансировании краевого правительства в "Высшей школе экономике" будет создан лицей. В трех классах будут изучать экономику, математику и английский язык.