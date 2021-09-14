В Прикамье собственники квартир в домах, признанных аварийными до 2017 года, смогут переселиться раньше

В Пермском крае у собственников квартир в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, появилась возможность переселиться в другое жилье не дожидаясь сроков, предусмотренных региональной программой по расселению. Как сообщили в Министерстве строительства Пермского края, даже если дом внесен в программу переселения на 2023 и последующие годы, собственники могут уже сейчас обращаться в администрации муниципалитетов для заключения договоров. После этого они получат компенсационные выплаты, чтобы приобрести жилье. Отметим, на сегодня эта возможность не распространяется на граждан, проживающих в квартирах на условиях найма, и собственников жилья в многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Ускоренное предоставление компенсаций стало возможным благодаря успешной реализации в регионе мероприятий в рамках нацпроекта. По первоначальным планам Прикамье должно было выполнить показатели до 1 сентября 2025 года. Но, благодаря высокому темпу расселения регион справится с этой задачей до 31 декабря 2024 года. Кроме того, в крае успешно проводятся мероприятия по расселению в рамках региональных программ. В сумме на средства краевого бюджета с 2019 года переселено 17,5 тыс. человек, из них 5,5 тыс. прикамцев – на год раньше планируемого срока.

Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края: «Благодаря этому лимиты денежных средств, запланированные на расселение в рамках нацпроекта на 2022-2024 гг., а это порядка 10 млрд руб., нам открыты уже сейчас. Это позволит собственникам квартир в жилом фонде, признанном аварийным в указанный период, получить выплаты прямо сейчас. Фактически муниципалитеты уже сегодня имеют право заключать контракты и предоставлять людям новое жилье».С начала 2019 года по 1 августа 2021 года в рамках национального проекта расселено 141,8 тыс. кв. метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в благоустроенные квартиры и дома переселены 9 750 человек. Для исполнения всех плановых мероприятий предстоит расселить еще 340 тыс. кв. метров, в которых проживают 22 698 человек.

