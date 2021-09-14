Пермяки встретили победителей Паралимпиады
В Перми паралимпийцы впервые после соревнований пообщались с местными журналистами.
Вот что рассказывает о радости победы Галина Липатникова.
Галина Липатникова, золотой призер Паралимпиады 2020 в Токио: "Сначала хотелось плакать, потом рыдать, потом меня забрали на допинг-контроль, и я даже не поняла, как проходила церемония награждения. Стояла на пьедестале - было приятно, что играла музыка Чайковского. Но все-таки было горестно, потому что не было гимна, не было российской формы, была форма нейтрального атлета. Слово "Россия" на этих стартах произносить было нельзя".
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