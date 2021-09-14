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← Снежная королева и сказочные пегасы: в мэрии рассказали, как украсят Пермь к Новому году

Пермяки встретили победителей Паралимпиады

Сегодня ночью в пермском аэропорту торжественно встретили прикамских паралимпийцев. Самолетом из Москвы, где спортсмены встречались с главой государства, в Пермь прибыли Галина Липатникова, завоевавшая золотую медаль в толкании ядра, Евгений Торсунов - победитель в дисциплине прыжки в длину, и Федор Рудаков - бронзовый призер в беге на дистанцию в 1,5 км. Всего от Пермского края на Паралимпиаду в Токио ездили 6 спортсменов, половина вернулись с наградами.На родине президент России Владимир Путин вручил спортсменам ещё и государственные награды.
В Перми паралимпийцы впервые после соревнований пообщались с местными журналистами.
Вот что рассказывает о радости победы Галина Липатникова.
Галина Липатникова, золотой призер Паралимпиады 2020 в Токио: "Сначала хотелось плакать, потом рыдать, потом меня забрали на допинг-контроль, и я даже не поняла, как проходила церемония награждения. Стояла на пьедестале - было приятно, что играла музыка Чайковского. Но все-таки было горестно, потому что не было гимна, не было российской формы, была форма нейтрального атлета. Слово "Россия" на этих стартах произносить было нельзя".

Опубликовано: 14.09.2021 в 10:00 в рубрике - Вести Пермь

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← Снежная королева и сказочные пегасы: в мэрии рассказали, как украсят Пермь к Новому году

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