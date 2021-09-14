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В Перми пройдёт городское родительское онлайн-собрание
– Оксана Леонидовна Чеклецова, заместитель начальника департамента образования Перми;
– Надежда Петровна Коряковцева, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
– Анна Викторовна Сюзёва, директор по массовому сегменту пермского филиала «Ростелеком»;
– Наталья Сергеевна Гун, педагог-психолог пермской школы №12.
Свои вопросы участникам можно присылать уже сейчас в мессенджер «WhatsApp» по номеру телефона: 8-912-881-03-11.
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