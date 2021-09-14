Снежная королева и сказочные пегасы: в мэрии рассказали, как украсят Пермь к Новому году

В этом году главная ёлка города будет украшена большим световым шатром, Комсомольские проспект дополнит Снежная королева, а у Центрального рынка разместятся сказочные пегасы.В Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий пояснили, что световой шатёр диаметром 48 метров будет иметь 24 световых декоративных элемента. Световой купол будет состоять из 240 нитей. Конструкция будет располагаться на высоте 27 метров, спускаться нитями до 5 метров и держаться на 24 опорах.Также планируется, что Комсомольский проспект украсит новогодняя инсталляция «Снежная королева». У Центрального рынка разместятся сказочные пегасы. Особым образом с помощью узорных световых инсталляций этой зимой будет украшен Комсомольский проспект, а на опорах освещения по улице Революции появятся причудливые элементы оформления. Яркими световыми доминантами наполнится городская набережная: здесь расположатся световые ели и будет оформлена любимая горожанами ротонда.Ранее глава Перми Алексей Дёмкин в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что формат праздничных мероприятий будет зависеть от эпидемиологической обстановки."В любом случае, к Новому году готовимся. В прошлом году было очень много хороших отзывов по украшению города. Не будем останавливаться на достигнутом, добавим ещё украшения – и в центр, и в районы", – отметил Алексей Дёмкин.Также на улицы Перми в декабре вернутся привычные для пермяков световые инсталляции. Напомним, в прошлом году в Перми были оформлены новогодние маршруты в разных районах города. В этом году также запланированы такие новогодние маршруты.