В медучреждения 9 территорий Прикамья закупят современное оборудование

Краевые власти объявили аукционы на поставку современного медицинского оборудования для лечебных учреждений края. Общая цена контрактов составила порядка 113,9 млн руб. Финансирование предусмотрено в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края», а также по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Всего в рамках закупки планируется приобрести 113 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования.Новое медоборудование будет установлено в крупных лечебных учреждениях Пермского края – в городских больницах и поликлиниках Кунгура, Соликамска, Березников, Краснокамска, Перми, Горнозаводска, Осы, Чусовского и Чайковского городских округов.В числе закупаемого оборудования – 4 ультразвуковых аппарата для городской поликлиники № 7 города Перми.«Благодаря нацпроекту наша поликлиника сможет получить 4 новых аппарата УЗИ, которые мы сможем использовать не только в поликлиниках, но и в женских консультациях. Оборудование будет применяться для осмотра беременных женщин и проведения внутриутробных диагностик. А в поликлиниках мы сможем быстрее и качественнее проводить ежегодную диспансеризацию населения. Ускорение в проведении данных диагностик поможет не только сократить время ожидания приема для наших пациентов, но и облегчит работу сотрудников поликлиники, что не может не радовать», – прокомментировала закупку главный врач городской поликлиники № 7 Юлия Шеина.Кроме того, будет приобретено еще 4 единицы новейшего ультразвукового оборудования и 105 единиц оборудования для реабилитации пациентов, перенесших инсульты и черепно-мозговые травмы, а также заболевания центральной нервной системы. С помощью закупаемого оборудования можно стабилизировать тело в пространстве и улучшить координацию движений. Тренажеры эффективно восстанавливают утраченные двигательные функции у пациентов.