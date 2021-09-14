← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.09.2021
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В медучреждения 9 территорий Прикамья закупят современное оборудование
Новое медоборудование будет установлено в крупных лечебных учреждениях Пермского края – в городских больницах и поликлиниках Кунгура, Соликамска, Березников, Краснокамска, Перми, Горнозаводска, Осы, Чусовского и Чайковского городских округов.
В числе закупаемого оборудования – 4 ультразвуковых аппарата для городской поликлиники № 7 города Перми.
«Благодаря нацпроекту наша поликлиника сможет получить 4 новых аппарата УЗИ, которые мы сможем использовать не только в поликлиниках, но и в женских консультациях. Оборудование будет применяться для осмотра беременных женщин и проведения внутриутробных диагностик. А в поликлиниках мы сможем быстрее и качественнее проводить ежегодную диспансеризацию населения. Ускорение в проведении данных диагностик поможет не только сократить время ожидания приема для наших пациентов, но и облегчит работу сотрудников поликлиники, что не может не радовать», – прокомментировала закупку главный врач городской поликлиники № 7 Юлия Шеина.
Кроме того, будет приобретено еще 4 единицы новейшего ультразвукового оборудования и 105 единиц оборудования для реабилитации пациентов, перенесших инсульты и черепно-мозговые травмы, а также заболевания центральной нервной системы. С помощью закупаемого оборудования можно стабилизировать тело в пространстве и улучшить координацию движений. Тренажеры эффективно восстанавливают утраченные двигательные функции у пациентов.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.09.2021
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