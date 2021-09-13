«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.09.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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13.09.2021 в 17:15
13.09.2021 в 17:02
13.09.2021 в 16:35
13.09.2021 в 12:27
08.09.2021 в 15:30
13.09.2021 в 12:27
09.09.2021 в 15:45
08.09.2021 в 12:30
03.09.2021 в 16:00
03.09.2021 в 11:22
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.09.2021
Как в сказке: пермяки превратили обычный пень в арт-объект
Трамвайное движение на улице Уральской запустят с 16 сентября
19 сентября местами по краю может выпасть первый снег
На ул. Уральской проходит обкатка путей
Роспотребнадзор будет публиковать данные об ушедших на карантин учебных заведениях
Житель Верещагино угнал автомобиль друга и совершил на нем ДТП
14 сентября в Перми начнут работу две городские ярмарки
В Лысьве прошли праздничные мероприятия в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
Пермяки могут поучаствовать в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
В Прикамье количество должников за услуги ЖКХ выросло на 25%
Летающий лыжник Евгений Климов завоевал две награды в этапах летнего Гран При в Чайковском
В Перми 15 сентября стартует осенний этап сплошной дератизации
В Перми зафиксированы первые заморозки и сильный туман
Проблему с долгами через МФЦ за год решили 175 жителей Прикамья
С конца сентября из Перми появятся прямые рейсы до Астрахани, Мурманска и Махачкалы
Определены лучшие мастера прикамской кухни на олимпиаде по кулинарному искусству и сервису «Легенда»
По России завершились продажи туров с кэшбэком
В Прикамье не хватает 900 врачей и полторы тысячи человек среднего медицинского персонала
В Перми нет закрытых из-за коронавируса школ
В Перми к теплу подключены все социальные объекты и большая часть жилых домов
В Перми стартовал конкурс «Молодежный резерв Прикамья 2021»
Выставка «Мир инструмента» порадует пермяков разнообразием выбора
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Житель Верещагино угнал автомобиль друга и совершил на нем ДТП
14 сентября в Перми начнут работу две городские ярмарки
В Лысьве прошли праздничные мероприятия в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
Пермяки могут поучаствовать в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
В Прикамье количество должников за услуги ЖКХ выросло на 25%
Летающий лыжник Евгений Климов завоевал две награды в этапах летнего Гран При в Чайковском
В Перми 15 сентября стартует осенний этап сплошной дератизации
В Перми зафиксированы первые заморозки и сильный туман
Выставка «Мир инструмента» порадует пермяков разнообразием выбора
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.09.2021
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