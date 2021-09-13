Житель Верещагино угнал автомобиль друга и совершил на нем ДТП

В Верещагино задержан подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, рано утром в Госавтоинспекцию территориального отдела полиции поступило сообщение о ДТП на 31 км дороги Очер-Верещагино-Сива. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили съехавший с дороги и столкнувшийся с деревом автомобиль «Форд». Очевидцы аварии сообщили, что водитель, совершивший ДТП, повел себя странно. Не дождавшись сотрудников полиции и врачей, он покинул транспортное средство и поспешно скрылся в лесном массиве, хотя явно нуждался в медицинской помощи, так как на его окровавленном лице имелась глубокая рана. Сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор и отправили поврежденный автомобиль на штрафную стоянку до выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Чуть позже в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о пропаже автомобиля, похожего по описанию на тот, который стражи порядка обнаружили утром на месте ДТП. Владелец иномарки пояснил, что припарковал ее возле дома, но двери при этом не запер и оставил ключи в замке зажигания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в этот же день установили подозреваемого. Им оказался 26-летний друг заявителя. Стражи порядка выяснили, что молодые люди вместе распивали спиртные напитки. Затем потерпевший пошел спать, а приятель отправился послушать музыку в его машине, зная, что она не заперта. Оказавшись в салоне и увидев ключи в замке зажигания, подозреваемый решил покататься, однако впоследствии не справился с управлением и совершил ДТП.