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14 сентября в Перми начнут работу две городские ярмарки
На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продукции, выращенной и изготовленной фермерами города Перми и Пермского края: картофель и овощи (свежие огурцы и томаты, лук, свекла, чеснок), зелень (укроп, петрушка), мясо и мясные деликатесы, колбасы, куриное домашнее яйцо и многое другое.
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