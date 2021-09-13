В Лысьве прошли праздничные мероприятия в честь присвоения звания "Город трудовой доблести", о котором на заседании организационного комитета "Победа" сообщил президент России Владимир Путин. Вместе с прикамской столицей солдатской каски почетный статус получили ещё 11 российских городов. Когда моросящий дождь не может испортить настроение от праздника - это и есть настоящая гордость за свою малую Родину. Лысьва - город трудовой доблести. И для Елены Летовой это повод, чтобы прийти на главную площадь.

Елена Летова: "Город трудовой доблести - это даже не передать словами, это из поколения в поколение - это каски, это посуда, это плиты. Это все то, что стоит в быту у человека, это то, на что мы опираемся каждый день, мы женщины точно - на каски мужчин, на плиты, на кастрюли, так что есть чем гордиться».

Перед тем как Президент России Владимир Путин объявил о присвоении Лысьве почетного звания, работа была проделана немалая. Только подписей на специальной сайте в поддержку Прикамского города было собрано более 100 тысяч.Александр Гончаров, глава. г. Лысьва: "Эта новость вызвала большой такой патриотический всплеск и гордость по праву. В первую очередь, мы конечно отдаем дань уважения и заслуг нашему старшему поколению».

За что присваивают почетное звание, в Лысьве знают практически все. В годы Великой Отечественной войны отсюда ушли на фронт тысячи солдат, здесь же на металлургическом заводе женщины и подростки производили легендарные каски, взрыватели, снаряды, корпуса фугасных авиационных бомб. О том, как работалось в то время, сегодня вспоминают ветераны.

Александр Клементьев, директор Лысьвенского металлургического завода 1975 - 1989 гг.: «Вот этот дух, который присутствовал в этих людях, тот энтузиазм, с которым они работали, желание выполнить и перевыполнить - оно тогда присутствовало».Только касок было произведено более 10 миллионов штук, ими во время войны был экипирован каждый второй советский солдат. И многим этот шлем спас жизнь. Теперь точно такая же каска с личной подписью лысьвенских ветеранов передается в местный музей на вечное пользование.

Валерий Глазырин, член совета ветеранов г. Лысьва: "Реакция у ветеранов была разная. У кого-то текли слезы, когда они смотрели на эту каску, гладили ее, некоторые говорили «моя каска».

У мемориала Победы в Лысьве сегодня всегда лежат живые цветы. Имена почти 5 тысяч погибших бойцов, ушедших и не вернувшихся с фронта, навсегда останутся в памяти.

Вечный огонь в Лысьве горит. Здесь же Аллея памяти с бюстами героев. Воинский подвиг не забыт, теперь увековечен будет еще и трудовой. Место для установки стелы «Город трудовой доблести" уже определено.

В Прикамье теперь официально два города трудовой доблести. Кроме Лысьвы, звание присвоено и краевому центру. Впрочем, достойных кандидатов здесь немало. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Еще мы подали заявку о присвоении звания "Город трудовой доблести" Соликамску, Березникам, Кизелу, Нытве, и вообще считаем, что Пермский край имеет заслуженное право называться краем трудовой доблести».

Кроме памятной стелы, еще одна обязательная традиция для городов трудовой доблести - салют ко всем значимым праздникам. Первый состоялся уже 10 сентября, в честь присвоения высокого звания.