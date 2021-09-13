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Пермяки могут поучаствовать в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Уникальная природа. Пейзажные фотографии, демонстрирующие уникальные виды, красоту русской природы, неизведанные путешественниками уголки, дикую природу России (леса, реки, озера, горы, луга и др.). На фотографиях могут быть запечатлены в том числе животные, птицы.
Лица и поколения. Фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит (внешне) и раскрывающие русский характер, самобытность и загадочность человеческой души.
Традиции большой страны. Работы этой категории (репортажные фотографии), раскрывающие многонациональность и самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий свое наследие: традиции, обычаи и многовековую связь поколений (национальные праздники, свадьбы, старинные обряды).
Архитектура и скульптура. Фотографии, демонстрирующие уникальность как памятников искусства, хранящих в себе множество народных традиций и рассказывающих о зарождении русского зодчества, так и современных архитектурных сооружений, воссоздающих элементы древнерусской культуры и отражающие национальные особенности (уникальные здания, скульптура, настенная живопись, резной палисад и др.).
Духовные скрепы. Фотографии как портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), так и пейзажи,раскрывающие духовность русской цивилизации, ее самобытность и свой цивилизационный путь (авторское фото, фотографии святых мест и религиозных объектов).
Семейные ценности. Фотографии (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит семей народов России и раскрывающие их традиции, обряды и ценности.
Многонациональная Москва. Фотографии, показывающие Москву как город, в котором живут, трудятся и отдыхают люди разных национальностей. В фотографических работах должны найти свое отражение особенности столицы России, ставшей домом для представителей сотен разных народов. Уникальная атмосфера столица обогащается благодаря взаимопроникновению отличных друг от друга культур. Москва – это место, в котором встречаются Восток и Запад, Север и Юг. В конкурсных фотографиях ярко и неожиданно может проявиться образ Москвы, как центра многонациональной России.Каждый участник может предоставить от 1 до 5 фотографий в каждой из 7 номинаций (в общей сложности одним человеком может быть размещено не более 35 изображений). К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2017 года.
Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки. Церемония награждения победителей состоится в Москве в преддверии Дня народного единства.
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