В Прикамье количество должников за услуги ЖКХ выросло на 25%

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Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, в рамках взыскания коммунальных долгов судебные приставы накладывают арест на имущество должников, ограничивают их в праве выезда за пределы РФ, выносят запреты на совершение сделок с движимым и недвижимым имуществом, производят удержания из заработной платы, обращают взыскания на денежные средства, находящиеся в банках.
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