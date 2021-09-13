Летающий лыжник Евгений Климов завоевал две награды в этапах летнего Гран При в Чайковском

В минувшие выходные Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова после двухлетнего перерыва принял этапы летнего Гран При по прыжкам на лыжах с трамплина. Согласно календарю Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) на сезон, 11 и 12 сентября в Чайковском состоялись индивидуальные старты (мужской и два женских), а также состязания смешанных команд.В первый соревновательный день в мужском старте пермяк Евгений Климов, лидировавший после первой попытки, поднялся на подиум, завоевав второе место. Первую и третью ступени заняли норвежцы: Хальвор Эгнер Гранеруд стал первым, Юхан Андре Форфанг – третьим.У девушек победу одержала лидер общего зачета Урша Богатай из Словении. Ее подруга по команде, чемпионка мира Эма Клинец, оказалась третьей. На вторую строчку поднялась норвежка Силье Опсет. Лучшая из сборной России Ирина Аввакумова стала пятой.В воскресенье состоялись индивидуальные женские старты и соревнования смешанных команд: день оказался успешным для сборной России.Наша летающая лыжница Ирина Аввакумова впервые с 2014 года завоевала первое место. Подиум с россиянкой разделили лидер летнего Гран При словенка Урша Богатай и норвежка Силье Опсет.В турнире смешанных команд на старт вышли десять национальных сборных – Китая, Чехии, Италии, Японии, Казахстана, Норвегии, Румынии, Словении, США и России. В результате наша сборная, в составе которой были Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Михаил Назаров и Евгений Климов, завоевала бронзу, уступив Словении (второе место) и Норвегии (которые победили).Таким образом, пермяк Евгений Климов завоевал две награды: серебро в мужских стартах и бронзу в соревнованиях смешанных команд.Всего в Гран При участвовали спортсмены из 14 стран – Канады, Китая, Чехии, Эстонии, Финляндии, Италии, Японии, Казахстана, Норвегии, Польши, Румынии, Словении, США и России.