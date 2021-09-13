В Перми 15 сентября стартует осенний этап сплошной дератизации

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В Перми 15 сентября стартует осенний этап единовременной сплошной дератизации. Он пройдет в течение месяца.
В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми сообщили, что в мероприятиях, направленных на борьбу с грызунами, примут участие муниципальные и казённые учреждения, образовательные учреждения, деловые и культурные центры, производственные предприятия, объекты потребительского рынка, управляющие организации садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, жилищно-строительные кооперативы и другие организации.
Напомним, если управляющие (обслуживающие) организации не выполняют мероприятия по дератизации в многоквартирных домах, то жители могут направить обращение с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для привлечения их к ответственности.

Опубликовано: 13.09.2021 в 10:30 в рубрике - Вести Пермь

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