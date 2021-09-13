В Перми зафиксированы первые заморозки и сильный туман

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← Выставка «Мир инструмента» порадует пермяков разнообразием выбора
В Перми 15 сентября стартует осенний этап сплошной дератизации →
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13.09.2021 в 12:27
08.09.2021 в 15:30
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03.09.2021 в 11:22
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Выставка «Мир инструмента» порадует пермяков разнообразием выбора
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.09.2021
Власти Перми: организация нового кладбища в районе остановки «Берёзовая роща» не планируется
В Краснокамске председатель ТСЖ обвиняется в присвоении 740 000 рублей
В Перми стартует II Всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису «Легенда»
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