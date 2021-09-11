Выставка «Мир инструмента» порадует пермяков разнообразием выбора
Выставка – чудо инструмента в Перми, такое приставки достойно каждое устройство, представленное на специализированной ярмарке.
На выставке можно приобрести все для сада и огорода, работы по дому и на кухне, а также, профессионального ухода за собой.
Благодаря выставке «Мир инструмента», каждая хозяйка может порадовать себя покупкой специализированного и прочного ножа, который точно пригодится на кухне. С его помощью можно нашинковать любые овощи.
«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Следуя пушкинской цитате, пермяки могут выбрать сверхмощные кусачки для уплотнённых ногтей. Такие прослужат ни один год.
Люди зрелого возраста уже успели по достоинству оценить профессиональные инструменты для маникюра и педикюра.
Познакомиться со всем ассортиментом выставки полезных товаров «Мир инструмента» можно в ДК «Железнодорожников» с 10 утра до 7 вечера по 12 сентября включительно.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.09.2021
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